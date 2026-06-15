Из-за четырёх аварий Калининград утром в понедельник встал в семибалльных пробках

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде утром в понедельник, 15 июня, произошло четыре ДТП, из-за которых дорожная ситуация в городе ухудшилась до 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Две аварии отмечены на Советском проспекте: одна — в районе Северного вокзала, другая — на перекрёстке у «Стрелы». Ещё по одному ДТП произошло на улице Гагарина и на кольце площади Василевского.

Из-за аварии на кольце на улице Александра Невского образовалась пробка длиной около 2,3 км. Затруднения также есть на Горького, Тельмана, Гайдара, Куйбышева, Фрунзе, Октябрьской, Дзержинского и Судостроительной.