Четыре лайфхака для тендера: как получить гарантию, не отвлекая деньги из оборота

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Для малого и среднего бизнеса участие в госзакупках и крупных коммерческих тендерах часто упирается в одну проблему — банковскую гарантию. То нужно срочно найти залог, то уговорить партнёра стать поручителем, то ждать решения неделями. Банк «Санкт-Петербург» пересмотрел подход к этому инструменту и запустил обновлённую линейку «Стандарт-Гарантия». Мы изучили условия и собрали четыре практических совета, как сэкономить время и нервы при оформлении гарантии.

Лайфхак № 1. Забудьте про залог и поручителей

Самое болезненное для предпринимателя — «замораживать» оборотные средства в виде депозита или искать активы для залога. Новая линейка БСПБ — беззалоговая. Более того, для получения гарантии в рамках проекта «Стандарт-Гарантия» не требуется привлекать поручителей. Это особенно актуально для ИП, которые работают самостоятельно. Теперь не нужно уговаривать родственников или деловых партнёров брать на себя чужие риски — достаточно репутации и финансовой стабильности вашей компании.

Лайфхак № 2. Не жертвуйте мелочёвкой ради крупного контракта

В тендерах бывает ситуация: гарантия нужна на скромную сумму, но банки отказывают из-за «минимального порога» или неоправданно высокой комиссии за оформление. В БСПБ этот барьер снят — минимальная сумма отсутствует. При этом потолок достаточно высок для нужд МСБ — до 20 млн рублей. Это значит, что инструмент подходит как для обеспечения заявки на небольшую поставку канцелярии, так и для серьёзного госконтракта по 44-ФЗ.

Лайфхак № 3. Ускоряйте процесс, а не тормозите его

В бизнесе время — буквально деньги, особенно когда поджимает срок подачи заявки. «Стандарт-Гарантия» ориентирована на скорость: андеррайтеры банка рассматривают заявки в максимально сжатые сроки. Это позволяет реагировать на интересные тендеры в моменте, а не ждать одобрения неделями. Плюс к этому расширен круг принципалов: комфортные условия доступны не только ООО и АО, но и государственным структурам (ГУП, МУП).

Лайфхак № 4. Подбирайте срок под задачу, а не под шаблон банка

Часто банки выдают гарантии по жёстким лекалам: например, ровно на год. В новом продукте БСПБ предусмотрена гибкость: от короткой тендерной гарантии (до 6 месяцев) до долгосрочного обеспечения гарантийных обязательств (до 62 месяцев). Это позволяет не переплачивать за «лишние» месяцы и точно подгонять финансовый инструмент под срок контракта. А с учётом комиссии от 2,3% это ещё и выгодно.

Резюме для собственника

«Стандарт-Гарантия» от банка «Санкт-Петербург» — это инструмент, который действительно упрощает жизнь предпринимателю. Он объединяет все востребованные типы гарантий (от 44-ФЗ до коммерческих платёжных) и убирает бюрократические барьеры. Если ваша цель — больше участвовать и побеждать в закупках, не отвлекая ресурсы бизнеса, стоит детально изучить условия.

Подробнее с условиями и типами выдаваемых гарантий можно ознакомиться на сайте банка «Санкт-Петербург».