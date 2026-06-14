Небо снова будет лить слёзы: прогноз погоды в Калининграде и области на воскресенье

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В воскресенье, 14 июня, в регионе снова будет прохладно и очень дождливо: местами ожидаются сильные ливни, грозы и шквалистый ветер. Такой прогноз опубликовали в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Температура воздуха составит +12...+15. С утра до вечера будет облачно, местами с небольшими прояснениями. Синоптики предупреждают о периодических дождях и ливнях, местами сильных. Сухих пауз, судя по прогнозу, будет немного. На отдельных участках возможны грозы и резкие порывы ветра. Зонт, непромокаемая обувь и тёплая одежда сегодня точно не будут лишними.

Сейчас на улице +13, юго-западный ветер дует со скоростью 4 м/с. Относительная влажность воздуха составляет 100%, атмосферное давление — 1001 гПа. Солнце взошло в 04:00, закат ожидается в 21:15.