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Дожди, шторм и красно-чёрные флаги: ситуация на калининградском побережье 14 июня

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Дожди, шторм и красно-чёрные флаги: ситуация на калининградском побережье 14 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: архив «Клопс»
Иллюстрация: архив «Клопс»

В воскресенье, 14 июня, купаться в Балтике не разрешают ни на одном курорте калининградского побережья. Информацию «Клопс» передали спасатели.

  • Балтийск: чёрный флаг, купаться запрещено. В городе шторм: высота волны превышает 1,5 метра, ветер дует с порывами до 15 м/с. Температура воды +13...+15 °C. «Мы сегодня другого не ожидаем», — сообщили спасатели.
  • Зеленоградск: флаг чёрный, купаться нельзя. Температура воздуха +13 °C, воды — +14 °C. В городе идёт дождь.
  •  Пионерский: флаг красный, купаться нельзя. Температура воды +15 °C, воздуха — такая же. «Пока улучшений погоды нет», — добавил собеседник «Клопс».
  •  Светлогорск: чёрный флаг, купаться запрещено. Вода прогрелась до +14-15 °C, западный ветер нагоняет волну — около полутора метров. Идёт дождь.
  •  Янтарный: красный флаг, купаться запрещено. Температура воды +15 °C, высота волны — один метр. 

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
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