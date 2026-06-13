В Калининграде ищут 36-летнюю женщину-инвалида, пропавшую 3 дня назад

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В Калининграде ищут 36-летнюю Ольгу Захарову, которая пропала три дня назад. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Женщина не выходит на связь с родными с 10 июня. Её местонахождение не установлено. Пропавшая — инвалид второй группы, она нуждается в помощи медиков.

Рост пропавшей — 157 см, она худощавого телосложения, с русыми с проседью волосами и голубыми глазами. Была одета в бордовое платье и голубые шлёпанцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом по телефонам: 8(4012) 508-038; 8(4012) 520-444; 02; 102; 112.