Калининградцев просят поделиться историями о врачах перед Днём медицинского работника

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В Калининградской области стартовала рубрика «Спасибо, доктор!», приуроченная ко Дню медицинского работника. Об этом сообщает региональный минздрав в субботу, 13 июня.

Праздник ежегодно отмечают в третье воскресенье июня. В ведомстве напомнили: за каждым выздоровлением стоит труд врачей, медсестёр и всей медицинской команды, а слова благодарности для них особенно важны.

Жителям предлагают поделиться историями о медиках, которые помогли в трудный момент. Можно рассказать о докторе, который спас, о медсестре, поддержавшей добрым словом, или о фельдшере скорой, который приехал вовремя. При желании допускается прикрепить фотографию.

Истории принимают в группе минздрава «ВКонтакте» — под специальным постом.