Прохладная суббота с ливнями и грозами: погода в Калининградской области на 13 июня

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В регионе в субботу, 13 июня, ожидается прохладная и неустойчивая погода. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём воздух прогреется лишь до +15…+18 °C. Во время осадков температура будет опускаться до +14…+16 °C. По данным синоптиков, в Калининграде, а также в западных районах — Багратионовском, Зеленоградском и Гурьевском — наиболее вероятные ливни и грозы пройдут с 10:00 до 15:00 и повторятся вечером, после 19–20 часов.

В остальной части региона дожди с грозами возможны на протяжении всего дня, вплоть до вечера. Небо будет облачным с редкими прояснениями, ветер — слабый или умеренный.