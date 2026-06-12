Колбасы не то, чем они кажутся: в продукции калининградских компаний нашли лишние ДНК

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Россельхознадзор аннулировал декларации двух мясных компаний из Славска и Светловского района из-за несоответствия продукции заявленным документам. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Службой в рамках мониторинга безопасности от партий продукции — «Колбаса Краковская п/к ГОСТ 31785-2012» производства СПК «Коляда» и «Сервелат Люблинский копчёно-варёный в/у» ООО «Фабрика «Люблинские продукты» — были отобраны пробы и направлены для проведения исследований в Калининградскую испытательную лабораторию», — говорится в сообщении службы.

В результате лабораторных исследований специалисты Россельхознадзора колбасе СПК «Коляда» обнаружили ДНК курицы, а в продукции ООО «Фабрика «Люблинские продукты» — ДНК крупного рогатого скота и курицы, в обоих случаях компоненты не были заявлены в составе.

Внесении недостоверной информации о сырье посчитали в службе нарушением прослеживаемости продукции. Поэтому производителям направили предостережения и аннулировал декларации на выпуск этих сортов колбасы.