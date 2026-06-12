Калининградцам пообещали возвращение летнего тепла в конце следующей недели

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В конце следующей недели в Калининградской области вероятно заметное потепление. Об этом говорится в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным синоптиков, большинство метеомоделей фиксируют формирование обширного гребня антициклона над Европой — так называемого «теплового купола». На мультимодельных графиках видно, что начиная с четверга–пятницы прогнозы сходятся на возвращении температуры выше +20 °C.

К выходным следующей недели модели допускают вероятность и первых +30 °C в этом году. Потепление подтверждают и расчёты аномалии средней температуры. Специалисты отмечают, что для точного прогноза срок довольно большой, однако вероятность хотя бы краткого эпизода летнего тепла или даже жары высокая.