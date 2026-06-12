Разница во времени — не помеха: как калининградцам следить за ЧМ-2026 по футболу и не проспать всё самое интересное

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В Северной Америке официально стартовал Чемпионат мира по футболу 2026. Для болельщиков из Калининграда этот турнир станет настоящей проверкой на прочность: из-за разницы во времени матчи будут идти либо поздним вечером, либо глубокой ночью.

Специально для тех, кто готов жертвовать сном ради красивых голов (или просто хочет быть в курсе утренних спортивных новостей), на платформе «Клопс Блоги» запустился авторский блог «На трибуне».

Авторы уже подготовили для вас первые разборы:

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