Суше и теплее: какая погода ждёт калининградцев 12 июня

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Над Калининградом утром в пятницу, 12 июня, появились кучевые облака, на севере города местами уже накрапывает. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём ожидаются кратковременные ливни с возможными грозами, но преимущественно в континентальных районах — Багратионовском, Полесском, Гвардейском, Черняховском, Правдинском, Славском, Неманском, Краснознаменском, Гусевском, Озёрском и Нестеровском. В Калининграде вероятность дождя после 11:00–12:00 остаётся низкой.

На морском побережье днём также без существенных осадков, небо будет от малой до переменной облачности. На остальной территории региона — облачно с прояснениями. По сравнению с четвергом станет заметно комфортнее: в Калининграде и области воздух прогреется до +17…+19 °C, на побережье — до +16…+17 °C. К закату локальные осадки прекратятся, температура опустится до +11…+13 °C.