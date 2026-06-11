Местами ливни, на побережье — без осадков: прогноз в Калининградской области на 12 июня

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В регионе в пятницу, 12 июня, сохранится переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Прогноз опубликован в телеграм‑канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью ожидается +8…+12 °C и переменная облачность. Утром потеплеет до +15…+17 °C, на побережье — до +14…+16 °C. На западе и у моря будет малооблачно, в континентальной части — облачно с прояснениями. К полудню местами возможны кратковременные дожди и ливни, особенно в глубоких районах области.

Днём температура поднимется до +16…+19 °C (у побережья — до +15…+17 °C). На морском побережье ожидается переменная облачность без существенных осадков. В Калининграде и по региону — облачно с прояснениями, местами возможны локальные кратковременные дожди. Наибольшая вероятность осадков сохраняется в Багратионовском, Гвардейском, Черняховском, Правдинском, Озёрском, Гусевском, Краснознаменском и Нестеровском районах.

Вечером температура опустится до +12…+15 °C к закату и до +9…+12 °C к полуночи. Возможны кратковременные дожди, облачность — переменная. Ветер ночью, утром и днём западный или юго‑западный, 2–7 м/с. К вечеру станет переменным, преимущественно южным и юго‑восточным.