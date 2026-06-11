Под Калининградом сорока устроила чёрному коту весёлую жизнь (видео)

В посёлке Заозерье Гурьевского района объявилась пернатая поклонница Жанны Агузаровой и её хита про неудачи чёрного кота. Местные жители сняли видео, где сорока гоняет усатого по дороге. Произошло это во вторник, 9 июня.
Пернатая таскала чёрного мурлыку за хвост и поклёвывала его. В надежде изловить нахалку кот то и дело укладывался на асфальт, приглашая соперницу подойти поближе. Та каждый раз оказывалась быстрее и ловко уворачивалась от когтистых лап противника. В конце концов кот устал и решил скрыться в зарослях июньского разнотравья. Но птица и там не давала ему покоя.
«В мире столько негатива — давайте отвлечёмся и посмотрим, как сорока троллит котика», — предложил автор видео Владислав.
В центре «Биосфера Балтики» предположили, что птица может быть тревожной матерью, отгоняющей хищника от потомства. Сейчас пора слётков: птенцы учатся летать и нередко становятся лёгкой добычей для кошек.
Впрочем, не исключено, что пернатая просто играет. Сороки относятся к врановым — одним из самых умных птиц. Они способны даже шутить.
«У них есть чувство юмора, и потроллить млекопитающее, чтобы продемонстрировать своё интеллектуальное превосходство, для них особый вид удовольствия», — отметили специалисты.
Калининградец подружился с сорокой, которую каждый день встречает по пути на работу в районе улицы Суворова.