В Черняховске открыли бутик-отель в здании бывшей окружной больницы XIX века (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Черняховске начал принимать гостей бутик-отель «Франц Лефорт», созданный в историческом здании бывшей окружной больницы конца XIX века. Объект культурного наследия восстановили и адаптировали под гостиницу при поддержке Центра «Мой бизнес» Калининград, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Краснокирпичный корпус, построенный в 1894 году по проекту архитектора Эмиля Хофмана, за более чем столетнюю историю неоднократно менял назначение: здесь работали военный штаб, медицинские подразделения, гарнизонная поликлиника, административный корпус машиностроительного завода, офисы и ремонтные мастерские. В 2022 году объект включили в Единый реестр памятников регионального значения и решили восстановить по программе вовлечения культурного наследия в экономический оборот. Инвестором проекта выступила компания «КСК Текстиль».

По словам директора Центра «Мой бизнес» Калининград Кирилла Лило, на проведение работ и приспособление здания под гостиницу выделили около 200 миллионов рублей. «По условиям программы инвестор должен запустить хозяйственную деятельность в течение пяти лет, инвестор этого объекта сделал это раньше установленного срока. Отель уже принимает первых туристов, появились новые рабочие места, что положительно сказывается на развитии востока области», — отметил он.

До реставрации здание находилось в аварийном состоянии: были разрушены перекрытия и кровля. Специалисты восстановили исторические конструкции, отреставрировали лестницы, двери и элементы входной группы, адаптировали внутренние пространства под современный отель.

Генеральный директор «КСК Текстиль» Евгений Смирнов подчеркнул, что при работах старались максимально сохранить подлинный облик здания. «Практически все предметы охраны удалось сохранить в первоначальном виде. Своды потолков остались такими же, как в 1894 году, отреставрированы исторические двери, входная группа, лестницы и поручни. Даже плитка при входе сохранилась оригинальной — её только очистили», — рассказал он.

В рамках региональной программы поддержку получили 18 проектов. Часть уже реализована, среди них — культурный квартал «Понарт» и замок Тапиау.