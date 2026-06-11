В Калининграде крупная ветка упала на машину во дворе, где не закончили обрезку опасных деревьев

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В Калининграде на крышу припаркованного под деревом автомобиля рухнула крупная ветка. Незадолго до происшествия местные жители просили власти обрезать опасные деревья. Об этом «Клопс» сообщил общественный активист Павел Кобозев.

Происшествие случилось несколько дней назад в микрорайоне Александра Космодемьянского около дома 26 на улице Карташева. По словам Павла, две недели назад он официально обратился в администрацию Калининграда с просьбой завершить работы по обрезке аварийных деревьев и ликвидировать свалку спиленных веток около дома.

«К сожалению, вместо оперативного решения проблемы мы столкнулись с преступной халатностью и бездействием, — отметил он. — Ко мне обратилась жительница нашего района. Она была в отчаянии: на её автомобиль упала массивная ветка. По счастливой случайности в этот момент на месте не оказалось пешеходов. Этот инцидент — прямое следствие того, что начатые работы по опилу деревьев были брошены на полпути около четырёх месяцев назад».

Как подчеркнул Павел Кобозев, теперь следует разобраться, почему так произошло: «На каком основании муниципальные службы оставили территорию в опасном состоянии? Считаю подобное отношение к своим обязанностям недопустимым. Оставлять аварийные деревья и горы мусора в жилом секторе — это прямое нарушение норм безопасности и проявление неуважения к гражданам», — сказал общественник.

По его словам, он намерен обратиться в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство разобралось в ситуации.

«Буду просить провести проверку по факту халатности должностных лиц, допустивших возникновение угрозы жизни и здоровью граждан и порчи их имущества», — сообщил Павел Кобозев.