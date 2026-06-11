«АВТОТОР» представляет электромобили «Амберавто» и Eonyx на Международном туристическом форуме-фестивале «Путешествуй!»

На стенде Калининградской области компания «АВТОТОР» представляет современные решения в сфере экологичного транспорта — электромобиль «Амберавто А5» и городской электротранспорт Eonyx City.

В первый день форума состоялись ключевые мероприятия деловой программы с участием заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, включая торжественное открытие форума, обход выставочной экспозиции, пленарное заседание «Время путешествовать: многообразие впечатлений, доступное каждому», а также заседания комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Туризм».

«АВТОТОР» — одно из ведущих автомобилестроительных предприятий России, он активно развивает направление производства современных транспортных средств, включая легковые электромобили и специализированный электротранспорт для городской среды, бизнеса и туристической инфраструктуры.

Развитие экологичного транспорта является одним из приоритетов деятельности компании и направлено на повышение качества городской среды, снижение уровня выбросов и создание комфортных условий для передвижения жителей и гостей российских регионов.

«Амберавто А5» — современный российский электроседан, сочетающий комфорт, технологичность и высокий уровень оснащения. Автомобиль оснащён электродвигателем мощностью 160 л. с. и тяговой батареей ёмкостью 63,0 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 520 км по циклу CLTC. Благодаря быстрой зарядке восполнить заряд батареи можно всего за 30–40 минут.

Ещё одной премьерой экспозиции стал компактный городской электромобиль Eonyx City. Модель разработана для эксплуатации в туристических зонах, парковых территориях, гостиничных комплексах, курортных объектах, аэропортах и других пространствах, где особенно важны экологичность, экономичность и удобство передвижения.