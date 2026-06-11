14:28

Поисковики ищут родных лейтенанта Анатолия Жаркова, чей Ил-2 нашли под Багратионовском спустя 81 год после крушения (фото)

  1. Калининград
Автор:

Поисковики разыскивают родных лётчика Анатолия Жаркова, чей самолёт Ил-2 был обнаружен в Багратионовском округе. Об этом «Клопс» сообщили в поисково-историческом центре «Натангия». 

Обломки штурмовика и останки экипажа нашли в начале июня между посёлками Новосёлово и Пограничный. Согласно донесениям за март 1945 года, самолёт был сбит огнём немецкой зенитной артиллерии в районе полуострова Бальга во время выполнения боевого задания. Результаты экспедиции позволяют предположить, что после поражения самолёт упал не сразу. Лётчику удалось ещё некоторое время удерживать машину в воздухе и увести её на юго-восток от района атаки. В итоге Ил-2 потерпел крушение в районе нынешнего посёлка Пограничный.

За штурвалом находился лейтенант Анатолий Степанович Жарков, уроженец Томска. Воздушным стрелком был сержант Башир Закаев из Дагестанской АССР. Оба служили в 539-м штурмовом авиационном ордена Кутузова полку, входившем в состав 182-й штурмовой авиационной Тильзитской орденов Суворова и Кутузова дивизии. Всё это время экипаж числился пропавшим без вести.

По словам участников экспедиции, родственников Башира Закаева уже удалось найти. Сейчас поисковики пытаются установить связь с семьёй Анатолия Жаркова. Всех, кто располагает информацией о его родных, просят связаться с поисково-историческим центром «Натангия».

Среди найденных вещей поисковики обнаружили медаль «За отвагу», принадлежавшую Закаеву. По архивным данным, Анатолий Жарков был награждён орденом Красного Знамени, однако саму награду найти пока не удалось.

665
История края