Из Калининграда в Гданьск запускают ещё два автобуса

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Из Калининграда в Гданьск летом запускают два новых ежедневных автобусных маршрута. Речь про рейсы № 500 и № 899, сообщили «Клопс» на автовокзале.

Рейс №500 выйдет на линию с 15 июня.

С 1 июля начнёт курсировать №899.

Автобусы ориентированы на пассажиров, которым удобнее добираться напрямую до аэропорта, также делая остановку на автовокзале в центре города.

На обоих маршрутах предусмотрены промежуточные остановки — в частности, в Эльблонге. Билеты есть в кассах автовокзала и на официальном сайте перевозчиков. Стоимость поездки из Калининграда до центра Гданьска — 4 500 рублей, туда и обратно — 8 550 рублей.

Для пенсионеров, студентов, молодёжи до 26 лет, детей до 12 лет предусмотрены скидки. Есть выгодные предложения от перевозчиков: обратный билет обойдётся дешевле.

Из Калининграда в Польшу курсируют ещё несколько автобусов. Основные направления — Гданьск (№700, 802), Сопот (№900) и Варшава (№247, 1337). Уехать в соседнюю страну можно чуть ли не каждый час.