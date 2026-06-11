Стриминг из Средневековья: МегаФон прокачал интернет у ратуши в Гвардейске

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Десятки тысяч путешественников, приезжающих в один из самых популярных городов Калининградской области, теперь смогут на 20% быстрее загружать необходимые цифровые сервисы и выкладывать в Сеть фотографии памятников архитектуры и других достопримечательностей. Инженеры МегаФона провели работы по улучшению скорости мобильного интернета, установив новое оборудование в диапазоне 4G в Гвардейске.

Гвардейск — город с ярко выраженной туристической спецификацией, местных жителей здесь проживает в два раза меньше, чем приезжает путешественников. Новая базовая станция МегаФона установлена в месте наибольшего скопления людей — вблизи площади Победы. Теперь приезжающие и местные жители могут пользоваться привычными сервисами, видеосвязью, мессенджерами и делиться контентом в соцсетях без задержек.

От площади Победы стартует большинство экскурсий по городу, а вокруг неё находятся самые популярные локации. Среди них средневековая кирха, в которой сейчас расположен храм Иоанна Предтечи, костёл Святого Иосифа конца XIX века и ратуша Тапиау с уникальными музыкальными часами. Три раза в день в окошках под циферблатом появляются движущиеся фигурки, а над площадью звучат полонез Огинского и Турецкий марш. Главное украшение города — замок Тапиау, в этом величественном средневековом здании в 1697 году останавливалось Великое посольство Петра I.

«Гвардейск является местом притяжения многочисленных путешественников из других регионов страны. Поэтому подготовку к туристическому сезону мы начали заранее с комплексного анализа потребления мобильного трафика в разных районах города. С наступлением тёплого времени года число туристов увеличивается почти в два раза, голосовой трафик возрастает на 51%, а передача данных на 34%. Наши аналитики выявили зоны повышенной нагрузки на сеть. Затем инженеры запустили новое телеком-оборудование, которые обеспечивает рост скорости мобильного интернета в популярных туристических локациях в районе улиц Гагарина, Горной, Победы, Дзержинского, Садовой и Тельмана», — отметил Сергей Лихобабин, директор МегаФона в Калининградской области.