На полях на востоке Калининградской области зацвёл чабрец (фото)

Как рассказали грибники, больше всего полезной травки сейчас в Славском, Нестеровском, Правдинском, Гвардейском районах. Искать чабрец нужно на сухих опушках, полянах, песчаных склонах. Стелющееся растение часто покрывает землю сплошным лиловым ковром. «Лежит себе под ногами, творит магию и не просит документов», — говорит Николай.

Чабрец, он же тимьян ползучий, это один из видов рода Thymus. Он не только делает душистым чай, но и обладает многими полезными свойствами. Как природный антисептик входит в состав средств от кашля, отвар тоже даёт такой эффект, а ещё улучшает пищеварение. Подушка с сухой травой избавит от бессонницы.

Но принимать чабрец, как и любое растительное снадобье, нужно с осторожностью. Особенно — во время беременности и при повышенном давлении.

А для самого ползучего тимьяна важно, чтоб его собирали правильно, не вырывая с корнем, а аккуратно срезая. Собранные растения сушат в тени и потом хранят в закрытой посуде.