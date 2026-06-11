Пляжи пестрят чёрно-красными флагами: ситуация на калининградском побережье 11 июня

На побережье весь день будет лить дождь, а после обеда поднимется шквалистый ветер. Информацию «Клопс» передали спасатели.
В четверг, 11 июня, искупаться не получится нигде. Этому способствует прохладная погода и ледяное море.
- Балтийск: чёрный флаг, температура воды +13-14 °C, ожидаются порывы ветра.
- Зеленоградск: флаг чёрный, купание запрещено. Температура воды +14 °C.
- Пионерский: флаг красный, купаться нельзя. Температура воды +15 °C, воздуха — +13 °C. После 13:00 ожидается ветер до 16 м/с, а волна поднимется до 1,5 балла.
- Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +13-14 °C. Ветер северо-восточный. «Дождь льёт бесконечно», — говорит собеседник «Клопс».
- Янтарный: флаг красный, купание запрещено, вода +13°C.
Информация актуальна на момент публикации.