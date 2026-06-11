Новый светофор на въезде в Калининград спровоцировал огромные пробки (видео)

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В Калининграде на перекрёстке Советского проспекта и 1-й Большой Окружной включили новый светофор, который спровоцировал огромные пробки. Об этом «Клопс» сообщают очевидцы.

Автомобилисты уверяют: утром в четверг, 11 июня, машины выстроились длинными рядами и в сторону города, и в обратном направлении. Затор образовался на всех полосах, ведущих в город, а жители Холмогоровки фактически оказались заперты и не могут выбраться на Советский проспект.

Согласно данным сервиса «Яндекс Пробки», движение замедлилось в обе стороны от светофора, а участок подсвечен тёмно-красным.

«Полный ужас, пробка уже в семь утра! Никуда не проехать», — рассказал один из жителей посёлка.

Одни считают, что режим работы светофора требует корректировки. Другие уверены: регулятор лучше вовсе отключить.