Американский профессор назвал Калининград одной из возможных точек столкновения России и Европы

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Калининград вошёл в число шести потенциальных точек напряжённости, где может усилиться противостояние России и Европы. Об этом, ссылаясь на эфир журналиста Такера Карлсона с профессором Чикагского университета Джоном Миршаймером, пишет РИА Новости в четверг, 11 июня.

«Есть шесть очагов напряженности: Беларусь, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Чёрное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой. Восточная Европа станет очень опасным местом в обозримом будущем», — считает учёный.