В Балтийске взялись за «Поле чудес»: многострадальный участок проверяют энергетики

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В Балтийске на «Поле чудес» перед реконструкцией проверяют кабельные сети. Об этом глава городского округа Нина Фёдорова рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Фёдоровой, на площадке «действуют осторожно и в тесном контакте» с экспертами. Сейчас её обследуют специалисты «Оборонэнерго». После проверки они должны выдать технические условия — это нужно, чтобы начать работы и не повредить существующие сети.

Чиновница рассказала и о других проектах, которые сейчас идут в Балтийске. На Черноморской продолжается ямочный ремонт, в парке Головко готовят запуск модульного туалета и нестационарных торговых объектов — туда подводят электричество и канализацию. В районе дома №67 на Ленина уже появились муралы, теперь там разбирают подпорную стенку и лестничный спуск. Деревья, которые попадают в зону строительства, власти обещают пересадить и сохранить.

На Гоголя, 20, занимаются парковкой. Сейчас власти проверяют ход работ и согласуют схему разметки с количеством мест. В посёлке Дивное почти готова станция водоподготовки. Персонал обучают, очищенную воду уже проверяют. В городе завершают плановый ремонт гидрантов и запускают аукцион на новый пешеходный переход на улице Московской.

В сквере на Серебровской продолжают облицовку бюста и готовятся искать подрядчика для современной детской площадки. По словам Фёдоровой, сроки сдвигаются из-за прежней компании, которая не выполняет взятые на себя обязательства. Глава округа пообещала держать ситуацию на личном контроле.