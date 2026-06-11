Кропоткин поздравил жителей Калининградской области с Днём России

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Председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин поздравил жителей региона с Днём России. Праздник отмечается в стране 12 июня.

Кропоткин напомнил, что в этом году Калининградская область отмечает 80-летие со дня образования. По его словам, благодаря подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны регион стал неотъемлемой частью России.

Председатель Заксобрания отметил, что благополучие и процветание страны зависят от единства граждан, их ответственности, труда и стремления работать на благо Отечества.

«От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира, добра и успехов в новых свершениях на благо региона и страны», — говорится в поздравлении.