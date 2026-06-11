В Калининграде разгорелись страсти из-за цветочной клумбы, которую убрали ради расширения остановки

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В Калининграде ради расширения автобусной остановки дорожники уничтожили клумбу, куда высаживала цветы местная активистка. Инцидент случился у дома № 148 на улице Павлика Морозова, рассказали «Клопс» жители Московского района.

Власти решили увеличить площадку ожидания автобусов и убрали всё благоустройство. Когда садовод увидела, что сделали с её детищем, то пришла в ужас. Женщина годами ухаживала за небольшим участком у дороги: подбирала растения, следила, чтобы клумба радовала глаз в течение всего сезона.

Её старания не проходили даром — цветник стал маленьким украшением остановки, привычным и любимым для многих жителей района. Во время реконструкции Павлика Морозова «народный огород» переехал ближе к автодороге и встал вплотную к автобусной остановке.

Когда во время строительных работ цветник разорили, женщина не смогла сдержать эмоций. И её недовольство было вполне справедливым: вместе с землёй и плиткой словно стёрли годы труда и заботы. Ситуация быстро переросла в конфликт с местными властями.

Однако после разговора с жительницей городские службы решили всё же оставить местечко для зелёной зоны и даже закупили новые растения и привезли их на место.

В восстановлении клумбы участвовала сама хозяйка. Новые посадки делали с учётом её пожеланий: она сама решала, какие цветы и где разместить. Сейчас калининградка начала оформление обновлённой клумбы.