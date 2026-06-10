«Можно сказать — калининградец»: Юрий Жирков высказался о городе, «Балтике» и своём музейном проекте

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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков не отказался от идеи открытия в Калининградской области музея Великой Отечественной войны. Об этом бывший спортсмен рассказал корреспонденту «Клопс».

Сейчас процесс затормозился, так как идёт поиск подходящего здания для размещения артефактов. «Пока вещи перевёз к себе домой. Ищем место, где можно было бы это сделать», — объяснил Жирков.

Легендарный игрок признался, что в последнее время проводит в регионе всё больше времени. «За последний месяц трижды был в Калининграде. Постоянно прилетаю: можно сказать, что калининградец. Многое связывает меня с регионом: супруга сюда переехала с семьёй в своё время», — рассказал футболист.

Последним местом работы Жиркова — уже в качестве тренера — было московское «Динамо». Сейчас Юрий выступает в любительском турнире и поддерживает спортивную форму.

Спортсмен жалеет, что так и не смог поиграть за калининградский клуб, и назвал причину: «В конце моей карьеры у меня уже было состояние не для решения серьёзных задач, да и травмы давали о себе знать. Если только на замене сидеть…»



Что касается результатов «Балтики» в прошедшем сезоне, то, по словам экс-футболиста «Челси», команда выглядела достойно и могла претендовать на медали. Как считает собеседник «Клопс», есть у клуба шанс на хорошие результаты и в новом сезоне.