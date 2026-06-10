Аварийный дом в Советске, который заинтересовал Бастрыкина, не на что расселять

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Расселение жильцов аварийного дома на улице Сизова в Советске, где продолжают обрушаться потолки, откладывается на неопределённый срок. Об этом говорится в ответе администрации Советска на запрос «Клопс».

Здание не вошло в первый этап региональной программы, а собственных средств у муниципалитета нет. Как сообщили власти, программа рассчитана на 2025–2030 годы. До конца 2026-го в неё включены дома, признанные аварийными ещё в 2017 году. Вопрос с остальными зданиями, в том числе на Сизова, в последующие этапы будет зависеть от поступления средств.

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств муниципального образования «Советский городской округ» без оказания финансовой поддержки из средств федерального или областного бюджетов не представляется возможным», — подчеркнули в администрации.

Чиновники прокомментировали вопрос предоставления временного жилья. По данным мэрии, в жилищную комиссию поступило два обращения о предоставлении помещений муниципального маневренного фонда, однако заявители отказались от предложенных вариантов.

Кроме того, власти сообщили, что в 2024 году в доме проводился ремонт. В частности, управляющая компания устраняла проблемы с системой водоотведения, из-за которых затапливало подвал, а также ликвидировала протечки кровли.