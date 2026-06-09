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Чемодан, цветы, книги и коты: центр Зеленоградска украсили познавательными инсталляциями (фото)

  1. Калининград
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Чемодан, цветы, книги и коты: центр Зеленоградска украсили познавательными инсталляциями (фото) - Новости Калининграда | Фото: канал администрации Зеленоградского муниципального округа / Телеграм
Чемодан, цветы, книги и коты: центр Зеленоградска украсили познавательными инсталляциями (фото) - Новости Калининграда | Фото: канал администрации Зеленоградского муниципального округа / Телеграм
Чемодан, цветы, книги и коты: центр Зеленоградска украсили познавательными инсталляциями (фото) - Новости Калининграда | Фото: канал администрации Зеленоградского муниципального округа / Телеграм
Фото: канал администрации Зеленоградского муниципального округа / Телеграм

В центре Зеленоградска выставили фрагмент композиции, с которой округ участвовал в IV областном фестивале «Цветы России» в Черняховске. Об этом местная администрация пишет в своём телеграм-канале во вторник, 9 июня.

На городской площади разместили арт-объекты к 80-летию образования региона. Среди них — стенд «Хроники становления Калининградской области» и информационная конструкция с картами, фотографиями и архивными деталями. Рядом установили большой чемодан с цветами, открытками, книгами и выглядывающим изнутри котом — символом Зеленоградска.

Фестиваль «Цветы России» проходил с 5 по 7 июня в черняховском Парке Победы. Для гостей подготовили концертную программу, интерактивные площадки и мастер-классы на «Улице мастеров».

В Зеленоградске на закрытом для ремонта пирсе заметили грязь и дыру в ограждении. Власти пообещали устранить неполадки и открыть объект до конца июня.

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