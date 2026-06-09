«Сам себе контролёр»: в калининградском трамвае не срабатывает QR‑оплата, автобус таранит столб, а для туристов нет электрички

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Ссылка В Калининграде пассажиры общественного транспорта снова обратили внимание на ситуации, которые делают поездки не столь комфортными. Что не устроило людей на этой неделе, читайте в рубрике «Сам себе контролёр». Оплата переводом на карту В трамвае №5 в Калининграде у пассажира не получилось оплатить проезд по QR‑коду — сервис выдал ошибку после ввода номера вагона. По словам кондуктора, такая ситуация «случается теперь постоянно»: за утреннюю смену из пяти человек через QR смог заплатить только один, рассказала женщина.



«Получается, что на такси по телефону уехать можно, а в трамвае — нет», — пожаловался читатель. Кондуктор сама предложила выход: кто‑то из пассажиров оплачивает проезд, а затем получает перевод на карту. Так и пришлось поступить.

Она поехала дальше несмотря на ДТП Читатель Антон рассказал о ситуации, возникшей на конечной на улице Левитана. По словам мужчины, водительница автобуса №28 при развороте врезалась в фонарный столб. Пассажиры указали ей на произошедшее, однако, как утверждает читатель, шофёр «не стала слушать и продолжила манёвр». Такая проблема с автобусом №28 и другим транспортом возникает регулярно — в этом районе нет разворотного кольца.

Туристы заметили неудобства с поездами Читательница Ольга недоумевает, почему не состыкованы поезд «Янтарь» из Москвы и «Ласточки» до Светлогорска. Туристка рассказала, что из столицы состав прибывает в 15:24, а ближайшая электричка отправляется лишь спустя два часа.

Читатели уже неоднократно поднимали вопрос о том, что региональной системе транспорта не хватает элементарной связности, и в сезон это особенно заметно. Например, автобусы из области или из‑за границы приезжают так, что пересесть на городской транспорт невозможно: его уже нет на маршрутах. В том же Храброво самолёты прилетают позже последнего автобуса. Но даже если бы подходящий рейс и был, в городе в это время пересаживаться уже не на что.

Фото читателя