Дроны Россельхознадзора обнаружили в Багратионовском районе плантацию борщевика в 40 га

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Специалисты регионального Россельхознадзора с помощью беспилотников обследовали территорию Багратионовского района. Оказалось, что 40 га земли, находящейся в аренде или частной собственности заросли борщевиком, сообщили в ведомстве.

«Правообладателям земельных участков, на которых выявлен борщевик Сосновского, выданы предписания, а также объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказали в надзорной службе.

С начала года опасный сорняк уже обнаружили на 18 земельных участках сельхозназначения, их общая площадь составляет 98 га. Самые большие плантации — в Багратионовском, Зеленоградском и Гурьевском районах.