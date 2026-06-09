08:30

Дроны Россельхознадзора обнаружили в Багратионовском районе плантацию борщевика в 40 га

  1. Калининград
Автор:
Дроны Россельхознадзора обнаружили в Багратионовском районе плантацию борщевика в 40 га - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Специалисты регионального Россельхознадзора с помощью беспилотников обследовали территорию Багратионовского района. Оказалось, что 40 га земли, находящейся в аренде или частной собственности заросли борщевиком, сообщили в ведомстве.

«Правообладателям земельных участков, на которых выявлен борщевик Сосновского, выданы предписания, а также объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — рассказали в надзорной службе.

С начала года опасный сорняк уже обнаружили на 18 земельных участках сельхозназначения, их общая площадь составляет 98 га. Самые большие плантации — в Багратионовском, Зеленоградском и Гурьевском районах.

1 873
Сельское хозяйство Деятельность гос.органов
Погода на калининградском побережье 9 июня
Читать