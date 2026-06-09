Руины, трамваи и розы: 89-летний калининградец, переехавший на Балтику в 1947-м, рассказал свою историю (фото)

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Весной 1947 года восьмилетний Толя вместе с матерью, двумя сёстрами и братом приехал в Калининград к отцу-фронтовику. Город ещё хранил следы войны, но для мальчика он стал местом, где прошло детство, началась взрослая жизнь и сложилась судьба целой семьи. Своими воспоминаниями Анатолий Трофименко поделился с «Клопс».

Когда Анатолий Григорьевич вспоминает своё первое знакомство с Калининградом, в душе всплывают не руины и не страх перед оставшимися в городе врагами. Ему было всего восемь лет, но пережить он к тому моменту успел немало.

«В сорок первом дед воевал уже, — рассказывает сын переселенца Александр Трофименко. — А бабушка с четырьмя детьми жили в Киеве. Потом долго говорили, что все остались живы благодаря папиному аппендициту. Потому что, когда началась эвакуация, его как раз положили в больницу.

А тех, кто на баржах переправлялся, всех разбомбили».

Маленькому Толе тогда было четыре года, его сёстрам Тамаре и Лиле — пять и семь лет, а братику Коле исполнилось только полтора. С малышами, уцепившимися за платье, мать окольными путями выбралась из захваченного города. Долго они скитались по деревням, бедствовали, голодали, выменивая последние вещи на кулёчек крупы. Так и дождались освобождения.

Когда отец-фронтовик, встретивший Победу в литовском Шауляе, получил назначение в Калининград, он наконец смог вызвать к себе родных. Весной 1947-го все пятеро приехали в будущую Калининградскую область.

Переселенцам выделили большую квартиру в доме на тогдашней Куртштрассе — сейчас это переулок Минина и Пожарского. Там было четыре комнаты, отдельная кухня, ванная и туалет. После пережитых лишений всё это казалось настоящей роскошью. И пусть на входе ещё красовалась эмалированная табличка с фамилией прежних хозяев — Трофименко наконец были дома.

Так и начинались будни первых калининградцев. Отец служил в штабе армии на Комсомольской, мать занималась большим хозяйством и воспитанием детей. Держали подрастающее поколение в строгости.

Самовольные прогулки не приветствовались — за окнами ещё долго напоминала о себе недавняя война. Слева и справа зияли выбитыми окнами разрушенные здания. Многие улицы сохраняли следы боёв. Но «заброшки», в отличие от калининградских пацанов следующих десятилетий, Толя и его друзья исследовать не решались.

Нам сказали: нельзя, опасно! — говорит он. — И мы не лазили. Папа военный, и нас так воспитали: дисциплина была железная».

Зато хорошо запомнил мальчик поездки с отцом на трамвае через весь город. Вагоны гремели колёсами по проспекту Победы, проходили мимо старых немецких кварталов и центра, где ещё возвышались руины Королевского замка. «Уже было видно, что разваленный вот этот замок, разрушенный», — вспоминает он.

Вкус горячей горбушки

А вот по улице Кутузова Толя любил ходить пешком. Ему она казалась одной из самых красивых в послевоенном Кёнигсберге. Здесь пышно цвели розы, а зелёные аллеи тянулись почти до кинотеатра «Победа». На фоне разрушенного, опалённого города эта улица выглядела выпавшим из времени волшебным островком мирной жизни.