В Московском районе Калининграда со второго раза обустроят спортивную площадку с турниками

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В Калининграде на ул. Дзержинского, 44, обустроят спортивную площадку с турниками. Цена контракта составит 17,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Строители за три месяца должны демонтировать старые конструкции, подготовить фундамент под новый комплекс, установить его, а также благоустроить территорию вокруг, установить скамейки и урны.

Эту площадку ранее уже ремонтировали, однако подрядчик не сумел всё доделать качественно и в срок, поэтому контролирующие органы расторгли договор. Кроме того, осенью 2023 года на объекте произошло ЧП.