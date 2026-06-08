В Московском районе Калининграда со второго раза обустроят спортивную площадку с турниками

В Калининграде на ул. Дзержинского, 44, обустроят спортивную площадку с турниками. Цена контракта составит 17,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Строители за три месяца должны демонтировать старые конструкции, подготовить фундамент под новый комплекс, установить его, а также благоустроить территорию вокруг, установить скамейки и урны.
Эту площадку ранее уже ремонтировали, однако подрядчик не сумел всё доделать качественно и в срок, поэтому контролирующие органы расторгли договор. Кроме того, осенью 2023 года на объекте произошло ЧП.
В январе 2023 года горожанам обещали сделать спортплощадку с безопасным прорезиненным покрытием, поставить тренажёры, качели и скамейки, сделать освещение, разбить газон, посадить деревьея и 38 кустов самшита. За эти работы исполнителю полагалось 29 млн рублей.