Вильнюс поставил ополченцев под ружьё: Литва начала военные учения на границе с Калининградской областью

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В Литве в приграничных с Калининградской областью муниципалитетах начались учения ополченцев. Об этом сообщает Sputnik Литва в понедельник, 8 июня.

Манёвры в Сувалкском коридоре, а также в окрестностях Каунаса, Шакяя, Казлу-Руды, Мариямполе, Вилкавишкиса и Преная назвали «Прочный щит 2». В боевом слаживании принимают участие около 1 000 добровольцев, которые проходили подготовку на протяжении трёх лет. Командование хочет оценить готовность отряда к выполнению задач национальной обороны, в том числе, способность штаба и пехотных рот планировать и проводить операции, координировать свои действия с другими подразделениями ВС Литвы и НАТО.

«Одна из целей учений — укрепление взаимодействия между военнослужащими и гражданским обществом, повышение доверия населения к литовским солдатам и союзникам по НАТО, а также развитие у военнослужащих навыков выполнения задач в гражданской среде. В ходе учений будет налажено сотрудничество с государственными и муниципальными учреждениями, неправительственными организациями и представителями частного сектора», — заявили в пресс-службе вооружённых сил республики.

Во время учений подразделения будут совершать пешие марши и броски на колёсной технике, использовать имитационные боеприпасы, специальное снаряжение и дымовые шашки, часть заданий будет выполняться на гражданских объектах, использование которых было заранее согласовано с местными властями.