20:49

В минздраве Калининградской области рассказали, как будут работать медики в праздничные дни

  1. Калининград
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Больницы и травматологические пункты в праздничные дни будут дежурить в круглосуточном режиме. То же самое касается регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Вызвать скорую можно по телефонам: 103 и 112. Об этом напомнили в минздраве Калининградской области.

При необходимости экстренной помощи при острой зубной боли пациентов примет дежурный врач Областной стоматологической поликлиники, расположенной в Калининграде на ул. Клинической, 69.

Остальные медучреждения будут функционировать по следующему графику:

  • 11 июня время работы сокращается на 1 час;
  • 12 и 14 июня — выходные дни;
  • 13 июня 2026 года — работа по графику субботы;
  • с 15 июня медицинские организации принимают пациентов в обычном режиме.
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Здравоохранение и медицина