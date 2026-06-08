В минздраве Калининградской области рассказали, как будут работать медики в праздничные дни

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Больницы и травматологические пункты в праздничные дни будут дежурить в круглосуточном режиме. То же самое касается регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Вызвать скорую можно по телефонам: 103 и 112. Об этом напомнили в минздраве Калининградской области.

При необходимости экстренной помощи при острой зубной боли пациентов примет дежурный врач Областной стоматологической поликлиники, расположенной в Калининграде на ул. Клинической, 69.

Остальные медучреждения будут функционировать по следующему графику: