В Багратионовском районе четвёртые сутки ищут пропавшую пенсионерку с провалами в памяти после инсульта

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Пожилая жительница Багратионовского района ушла из дома в ночь с 3 на 4 июня в домашних тапках и с тех пор не выходила на связь. Волонтёры обследовали посёлок, где жила женщина, и его окрестности, однако следов пенсионерки пока не нашли. Об этом «Клопс» рассказала руководитель ПСО «Запад» Екатерина Преснякова. 72-летняя Наталья Исаева, страдающая провалами в памяти после перенесённого инсульта живёт у сестры в посёлке Долгоруково. Хозяйка дома легла спать около 23:00, а в четыре часа утра обнаружила, что родственницы дома нет. Предположительно, пенсионерка вышла на улицу и не вернулась. На ней была домашняя одежда и тапки. Пропавшая когда-то жила в посёлке Донское, затем переехала в Смоленск. В 2014 году перенесла инсульт, недавно сестра забрала её к себе в Калининградскую область. Заболевание привело к инвалидности и серьёзным нарушениям памяти. В мае женщина уже пропадала. Тогда выяснилось, что она считает своим домом посёлок Донское, где жила в молодости.

В мае женщина уходила, но её быстро обнаружили. На вопрос, куда идёт, отвечала: «Домой, в Донское».

Тогда зацепкой стала информация от местной жительницы, которая 20 мая подвозила пенсионерку. Женщина увидела ориентировку и сообщила поисковикам примерные координаты места, где подобрала пассажирку. Эта точка находится примерно в полутора километрах от посёлка — женщина полная, но прошла она большое расстояние», — рассказала руководитель ПСО «Запад» Екатерина Преснякова, добавив, что сейчас поиски осложняет отсутствие свидетелей.

К поискам привлеки кинологов. Собака взяла след и вывела группу на полевую дорогу, однако дальнейших результатов это не принесло. За несколько дней волонтёры обследовали поля, лесополосы, канавы и кюветы, насколько это было возможно, без техники. Добровольцы проверили соседние населённые пункты и расклеили ориентировки.

Большие площади полей и лесов невозможно эффективно проверить пешком.

Мы обыскали посёлок, но выехать в поля не можем. У нас нет проходимой техники, нет внедорожника, чтобы притащить квадроцикл, чтобы объехать эти огромные территории, окружающие посёлок.

За эти дни никто достоверно не сообщал, что видел женщину. Кроме того, выяснилось, что пенсионерка является инсулинозависимой. Мы опасаемся, что без необходимой медицинской помощи её жизни может угрожать опасность», — говорит Преснякова.