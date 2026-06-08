«Я сплю и представляю, как играю»: у пожилого музыканта из Советска снова пропал аккордеон (видео)

Александр Александрович Иода, 90-летний музыкант из Советска, снова лишился своего любимого инструмента. Неравнодушные горожане пытаются помочь вернуть дедушке аккордеон — и радость. Об этом рассказала «Клопс» супруга пенсионера Надежда Михайловна.
Аккордеон у Сан Саныча пропал в конце мая. Редкий погожий день тот проводит дома, а уж по праздникам и выходным всегда спешит на площадь. Вот и в этот раз он привычно вышел поиграть, но отлучился за какой-то мелочью. А когда пришёл — инструмента на скамейке уже не было.
«Старенький он, — грустно говорит супруга, — видимо, отвлёкся, вот и увели. У него и раньше такой уже был случай. Ну, тогда вернули ему. А в этот раз — всё, с концом».
Как ни корил себя пожилой артист — ведь не зря ему показалось, что слишком уж назойливо тёрся рядом какой-то гражданин — было поздно. Он ещё несколько дней ходил по улицам, искал свою пропажу. Но тот человек больше не показался.
Без аккордеона Сан Саныч осиротел. Он всю жизнь любил музыку, а на пенсии она стала для него и досугом, и смыслом, и способом чуть подработать. Недаром в Советске он стал местной знаменитостью.
«Суббота, воскресенье-то у него уже программа, — рассказывает Надежда Михайловна. — Он же всю жизнь с аккордеоном не расставался. И в школе учителем пения работал, и в санатории...
Это всё у него с рождения, он самоучка, как говорится. Он её чувствует, музыку.
Ему напевают, он тут же подберёт! Аккомпанировал всем, концерты устраивал, каждый праздник — это уже обязательно он концерт ведёт».
Родные и знакомые пытаются утешать Сан Саныча, предлагать ему другие занятия — он пытается не горевать. Возится в палисаднике, смотрит телевизор. А руки тоскуют без клавиш.
«Он говорит, я без аккордеона жить не могу, — вздыхает жена. — Я, говорит, спать лягу, а сам всё лежу и всё представляю, как я играю, и всё».
Соседка пенсионеров, Любовь, посочувствовала горю Сан Саныча. Она записала на видео его рассказ и опубликовала в соцсетях. Если вы можете помочь пожилому музыканту — напишите Любови во «ВКонтакте».
Сан Саныч в Советске — личность легендарная. Мало кто не знает о его судьбе и не слышал его песен. Пятилетним ребёнком его спасли от гибели партизаны.