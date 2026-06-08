«Я сплю и представляю, как играю»: у пожилого музыканта из Советска снова пропал аккордеон (видео)

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Александр Александрович Иода, 90-летний музыкант из Советска, снова лишился своего любимого инструмента. Неравнодушные горожане пытаются помочь вернуть дедушке аккордеон — и радость. Об этом рассказала «Клопс» супруга пенсионера Надежда Михайловна.

Аккордеон у Сан Саныча пропал в конце мая. Редкий погожий день тот проводит дома, а уж по праздникам и выходным всегда спешит на площадь. Вот и в этот раз он привычно вышел поиграть, но отлучился за какой-то мелочью. А когда пришёл — инструмента на скамейке уже не было.

«Старенький он, — грустно говорит супруга, — видимо, отвлёкся, вот и увели. У него и раньше такой уже был случай. Ну, тогда вернули ему. А в этот раз — всё, с концом».

Как ни корил себя пожилой артист — ведь не зря ему показалось, что слишком уж назойливо тёрся рядом какой-то гражданин — было поздно. Он ещё несколько дней ходил по улицам, искал свою пропажу. Но тот человек больше не показался.