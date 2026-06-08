На границе Калининградской области с Польшей летом ждут больше машин

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Летом на российско-польском участке границы ждут сезонный рост потока автомобилей и пассажиров. Об этом пресс-служба Калининградской областной таможни пишет в понедельник, 8 июня.

Одной из причин называют школьные каникулы в отдельных землях Германии, которые начнутся в третьей декаде июня. На период летних поездок российские таможенники усилили дежурные смены, а досматривать машины и вещи будут вместе с пограничниками. Основной поток легковушек, как ожидается, пойдёт через пост «Мамоново-2». Там выделили отдельные полосы для автобусов и туристических групп, а перед въездом установили щит с образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций.

Тем, кто везёт товары для личного пользования, советуют заранее заполнить пассажирскую декларацию. Бланк и порядок оформления есть на сайте ФТС России в разделе «Физическим лицам».

По данным таможни, за первые пять месяцев года через «Мамоново-2» в обе стороны прошли около 44 тысяч легковых автомобилей, 5 тысяч грузовиков и больше 4 тысяч автобусов. На этом участке границу пересекли свыше 166 тысяч человек.