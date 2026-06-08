Грозы, ливни и ветер до 14 м/с: в ближайшие три часа в Калининградской области испортится погода

В Калининградской области в ближайшие три часа ожидаются грозы, ливни и порывы ветра до 14 м/с. Об этом в телеграм-канале регионального МЧС пишут в понедельник, 8 июня.
По данным спасателей, непогода движется с юга на север. Сейчас гроза находится в районе Гвардейска. Жителей региона просят быть внимательными и осторожными.
По расчётам метеорологов, на этой неделе в область придёт прохладный и влажный воздух из северной Атлантики. Уже со среды дневная температура, скорее всего, не поднимется выше +18...+20, а по ночам будет около +9...+13.