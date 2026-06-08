Грозы, ливни и ветер до 14 м/с: в ближайшие три часа в Калининградской области испортится погода

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В Калининградской области в ближайшие три часа ожидаются грозы, ливни и порывы ветра до 14 м/с. Об этом в телеграм-канале регионального МЧС пишут в понедельник, 8 июня.

По данным спасателей, непогода движется с юга на север. Сейчас гроза находится в районе Гвардейска. Жителей региона просят быть внимательными и осторожными.