Лето сбавит обороты: с середины следующей недели Калининградскую область ждут прохлада и дожди

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С середины следующей недели в регионе станет прохладнее, затяжного сухого периода пока не прогнозируют. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале в воскресенье, 7 июня.

По расчётам метеорологов, к региону начнёт поступать прохладный и влажный воздух из северной Атлантики. Уже со среды дневная температура, скорее всего, не поднимется выше +18...+20, ночью будет около +9...+13.

Вместе с похолоданием вернутся периодические дожди. Они будут проходить локально, чаще в дневные часы. Местами возможны ливни.

По предварительным расчётам, период с 8 по 15 июня может оказаться на 1–2 градуса прохладнее обычного. Осадков при этом может выпасть больше нормы — примерно на 10–30%.