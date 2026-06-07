Патриарх Кирилл заявил, что Калининграду нужно больше православных храмов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Калининграду нужны новые православные храмы. Об этом говорится в докладе по итогам визита предстоятеля РПЦ в регион, опубликованном на сайте местной епархии.

По словам патриарха, сейчас в Калининградской области действуют 100 приходских храмов, служат 114 священников и 17 диаконов. Если считать по формуле «один храм на каждые десять тысяч человек», то в масштабах региона «программа минимум почти выполнена».

Иначе, считает Кирилл, выглядит ситуация в областном центре. В Калининграде живёт около полумиллиона человек, а приходских храмов — 34. «Для такого города, учитывая его большую важность, — в том числе в качестве свидетеля православия, свидетельства, обращённого на Запад, да и для самой духовной жизни людей, — этого мало. Необходимо подумать о строительстве новых храмов», — считает патриарх.

Предстоятель РПЦ также напомнил, что, когда он впервые приехал в регион как правящий архиерей, в области не было ни одного православного храма. Первый приход, по словам Кирилла, зарегистрировали в 1985 году, а первая литургия прошла в квартире старосты общины.

В докладе патриарх затронул и работу Православной гимназии. Сейчас там учатся 653 человека, «мест для всех желающих уже не хватает». Кирилл заявил, что учреждению нужен ещё один корпус: «Нельзя допускать, чтобы материальные факторы ограничивали развитие такого замечательного учреждения».