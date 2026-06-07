К началу лета жители Калининградской области стали чаще получать права на мотоцикл — исследование

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В Калининградской области к началу лета вырос интерес к мотокурсам. Весной 2026-го такие занятия искали на 51% чаще, чем годом ранее, говорится в исследовании «Авито Услуг».

В целом уроки вождения в регионе с марта по май стали популярнее на 12%. Помимо обычной подготовки к экзаменам, жители области выбирали более узконаправленные курсы — от судовождения до контраварийной езды. Заметнее всего в этой группе вырос интерес к правам ГИМС: они нужны для управления катерами, лодками и гидроциклами. Спрос на такие занятия прибавил 76%.

Самый резкий скачок показали курсы трактористов-машинистов: интерес к ним вырос в шесть раз. В исследовании это связывают с востребованностью профессии — в пиковый сезон такие специалисты могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц.

Жители региона стали чаще отрабатывать с инструкторами отдельные навыки. Спрос на контраварийное вождение вырос на 73%, на скоростное маневрирование — на 34%. Занятия по конкретному маршруту, например от дома до работы, прибавили 12%, уроки парковки — 9%.

При выборе преподавателя жители Калининградской области стали чаще обращаться к женщинам-инструкторам: спрос на занятия с ними вырос на 27%. У мужчин-инструкторов показатель увеличился на 15%.