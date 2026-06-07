Страны НАТО начали учения в Балтике: часть манёвров пройдёт рядом с Калининградской областью

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В Балтийском море стартовали учения НАТО BALTOPS, часть манёвров пройдёт неподалёку от Калининградской области. Об этом, ссылаясь на Reuters, пишет РИА Новости в воскресенье, 7 июня.

Учения продлятся до 20 июня. Несмотря на заявленный сокращённый формат, в них участвуют около 20 кораблей и примерно 6 тысяч военнослужащих из 16 стран альянса. В организации утверждают, что уменьшение численности связано с оперативной обстановкой, а не с ослаблением активности.

Руководят манёврами Шестой флот ВМС США и Военно-морские ударные силы НАТО. К BALTOPS привлекут военных из Соединённых Штатов, Великобритании, Германии, Франции, Польши, Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Литвы, Латвии, Эстонии, Португалии и Турции.

Сначала манёвры пройдут в западной части Балтики, затем сместятся восточнее. В районе шведского острова Готланд военные займутся снабжением и защитой свободных путей. Неподалёку от Калининградской области участники BALTOPS планируют отработать эвакуацию, разминирование и десантные операции, а также испытать подводных роботов. В НАТО называют учения мультидоменными: действия будут разворачиваться на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.

«Перед нами три важнейшие задачи: сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплочённости альянса. Baltops важны, потому что сдерживание — это не то, о чём можно просто говорить. Мы должны это демонстрировать», — заявил заместитель командующего Объединённой оперативной группой «Брюнссум» генерал-лейтенант Джон Мид.