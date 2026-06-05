На Куршской косе назвали два вида птиц, которые могут исчезнуть из-за любителей гулять и загорать в дюнах

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Специалисты национального парка «Куршская коса» обеспокоены судьбой галстучника и полевого конька, численность которых зависит от сохранности природных территорий. Об этом рассказала пресс-секретарь национального парка Ольга Большакова в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда — Калининград» в четверг, 4 июня.

«Галстучник вьет гнездо прямо на морском пляже. Даже не на авандюне, а вот прямо там, где мы с вами любим полежать в тёплую погоду. И он занесён в Красную книгу Калининградской области. Если стоит табличка «Нельзя идти, особо охраняемая заповедная зона» — это не просто так, а в том числе для того, чтобы галстучник, не исчез с территории нацпарка», — объяснила Большакова.

Также под угрозой исчезновения полевой конек, который гнездится в дюнах со стороны залива.