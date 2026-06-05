«В Неман ездим на их новые площадки»: жительница Советска пожаловалась, что детям в родном городе негде играть (фото)

В Советске дошкольникам на прогулке негде поиграть. Последний комплекс для тех, кому исполнилось шесть, в Детском парке демонтировали в феврале 2025 года. С тех пор родители вынуждены искать альтернативы, а некоторые — ездят даже в соседний Неман. Об этом «Клопс» рассказала местная жительница Светлана Тужикова.

Светлана — мама троих детей. Младшему сыну женщины как раз шесть лет, поэтому играть с ним на детских площадках — дело актуальное.

Раньше удобный для всей семьи игровой городок был в Детском парке. По словам советчанки, площадка там простояла около тридцати лет. Но в начале прошлого года её разобрали.

«На это место поставили фигуры из зелени в виде животных — например, лошадь с каретой. Дети подумали, что это для них, стали использовать по назначению, скакать на них. Сейчас эти фигуры огорожены, но они в ужасном состоянии.

Город судится с изготовителем по причине их ненадлежащего качества. А дети возмущаются, почему нет игрового комплекса. Детки даже в шесть лет уже очень многое понимают», — рассказывает собеседница «Клопс».

Сейчас в парке есть только скейт-площадка для подростков и городок для малышей двух-трёх лет. Ещё одна игровая зона находится на набережной, однако, по словам женщины, она слишком мала и тоже постепенно приходит в негодность. В преддверии Международного дня защиты детей комплекс и вовсе закрыли. Правда, как говорит Светлана, некоторые родители просто снимают оградительную ленту с аттракциона и пускают туда играть своё чадо.

«А как быть, если у нас ничего нет, даже стадиона — его разрушили три года назад. Нам приходится ездить в Неман, на их новые большие детские площадки», — заключила собеседница «Клопс».

«Клопс» направил информационный запрос в администрацию Советска с просьбой пояснить, есть ли в городе действующие игровые площадки для старших дошкольников, когда восстановят закрытые и какой альтернативой пользоваться родителям, пока идёт ремонт.