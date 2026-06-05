Сбер: команды из людей и AI-агентов станут нормой в компаниях уже через 3–5 лет

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Владислав Крейнин — о новом гибридном формате работы и других изменениях экономики в эпоху ИИ.

Мы стоим на пороге одной из самых интересных трансформаций в сфере труда, считает старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. Идёт процесс пилотирования совместной работы людей с ИИ-агентами, дополняющими, расширяющими те или иные функции. Большая часть крупных компаний будет работать в этом гибридном формате в перспективе трёх лет. На горизонте пяти лет это будет абсолютной нормой.

Об этом Владислав Крейнин рассказал на сессии «Человек и ИИ как новый игрок: как искусственный интеллект меняет правила российской экономики» на XXIX Петербургском международном экономическом форуме, где выступил модератором.

53% крупнейших и 52% крупных и средних компаний заявляют, что начинают использовать ИИ, поделился статистикой Владислав Крейнин. Представители малого бизнеса дольше открывают для себя технологии — 35%: у них меньше ресурсов для инвестиций, меньше специалистов, занимающихся внедрением ИИ. Сбер ставит себе задачу создавать такие технологии, которые помогут предпринимателям легко интегрировать агентные системы внутрь своего бизнеса и получать от этого конкретный финансовый эффект.

Если говорить о том, как будут развиваться гибридные команды из людей и ИИ-агентов, то за человеком останется всё, что касается формирования смыслов, доверия, межличностных отношений. ИИ-агенты уже сегодня лучше и быстрее умеют анализировать документы, искать зависимости, паттерны, составлять планы действий, масштабировать решения в формате 24 на 7.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

«В команде маркетинга Сбера уже существует такой партнёр — ИИ-агент Маркус. Это мультиагентная система, которая вместе с нами занимается исследованиями, делая и простую, и достаточно глубокую аналитику. Создаёт по нашим брифам креативные материалы — от ситуативных коммуникаций до хорошо проработанных идей, связанных со смыслами рекламных и PR-коммуникаций. Запускает базовые процессы в маркетинге — например, рекламные кампании в цифровой среде. Эксперимент гибридного формата работы идёт у нас прямо сейчас, и в конце года мы подведём его итоги».