Пока обстановка спокойная, но к обеду всё может измениться: погода на калининградском побережье 5 июня

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Море всё ещё ледяное, зайти в воду с осторожностью можно будет только в одном приморском городе. Информацию «Клопс» передали спасатели.

В пятницу, 5 июня, искупаться разрешено в Пионерском. Родителей предупреждают: детям нельзя заходить в море одним.

Балтийск: чёрный флаг, температура воды +12–13 °C, волнения нет. Несмотря на запрет, люди купаются. Спасатель объясняет: пока море не прогреется до +17 °C, флаг не снимут.

Зеленоградск: флаг чёрный. Температура воды +15 °C.

Пионерский: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +11 °C, воздуха — +20 °C, позже должно прогреться до +23 °C. «Не исключено, что днём сменим флаг на красный из-за ухудшения погодных условий», — комментирует собеседник «Клопс».

Светлогорск: чёрный флаг, заходить в воду нельзя. Температура воды +14 °C, ветер восточный. Здесь тоже ожидают +17 °C, чтобы разрешить купание.

Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +12 °C.

Информация актуальна на момент публикации.