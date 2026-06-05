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Пока обстановка спокойная, но к обеду всё может измениться: погода на калининградском побережье 5 июня

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Пока обстановка спокойная, но к обеду всё может измениться: погода на калининградском побережье 5 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Море всё ещё ледяное, зайти в воду с осторожностью можно будет только в одном приморском городе. Информацию «Клопс» передали спасатели. 

В пятницу, 5 июня, искупаться разрешено в Пионерском. Родителей предупреждают: детям нельзя заходить в море одним.

  • Балтийск: чёрный флаг, температура воды +12–13 °C, волнения нет. Несмотря на запрет, люди купаются. Спасатель объясняет: пока море не прогреется до +17 °C, флаг не снимут.
  • Зеленоградск: флаг чёрный. Температура воды +15 °C.
  • Пионерский: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +11 °C, воздуха — +20 °C, позже должно прогреться до +23 °C. «Не исключено, что днём сменим флаг на красный из-за ухудшения погодных условий», — комментирует собеседник «Клопс».
  • Светлогорск: чёрный флаг, заходить в воду нельзя. Температура воды +14 °C, ветер восточный. Здесь тоже ожидают +17 °C, чтобы разрешить купание.
  • Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +12 °C.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
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