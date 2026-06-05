Стрелочка загорается после того, как потухнет «зелёный человечек»: в центре Калининграда перенастроили светофоры

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на пересечении ул. Генерал-лейтенанта Озерова и Гаражной изменила режим работы светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, дабы изменить многолетние привычки. Теперь красный для поворачивающих машин горит до тех пор, пока не закончится фаза движения пешеходов. Другими словами, стрелочка загорается после того, как потухнет «зелёный человечек».