В старом корпусе школы №1 Светлогорска завершают основные работы капремонта (фото)

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В старом корпусе школы №1 в Светлогорске завершают основные работы капремонта. Об этом сообщает администрация городского округа в четверг 4 июня.

Работы стартовали в январе 2026 года, их стоимость составляет 179 млн рублей. Средства выделены из федерального, областного и местного бюджетов. Пока ремонт идёт, школьники занимаются в новом корпусе, который открылся 1 сентября 2025-го.

В здании полностью завершён демонтаж, оштукатурены стены, смонтированы инженерные сети и возведены новые перегородки. Сейчас подрядчик заканчивает финишную шпаклёвку и укладку напольной плитки. Далее предстоит косметический ремонт, установка необходимого оборудования и мебели. Контракт рассчитан до конца года.