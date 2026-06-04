Житель дома в Малом Исакове испугался пожара и случайно отключил соседям газ

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Жители пятиэтажки в Малом Исакове, где накануне случился пожар, после него остались на несколько дней ещё и без газа. Кто-то из соседей перестраховался — и случайно подвёл целый подъезд. О своей беде рассказала хозяйка одной из квартир, молодая мама Виктория, на официальной странице губернатора Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте».

Двухкомнатная квартира на третьем этаже вспыхнула в понедельник, 1 июня. Пожар начался в девятиметровой гардеробной, предварительно, причиной стал аварийный режим электросети. Пламя охватило вещи и мебель. Жильё оказалось закопчено, но пожарные оперативно справились с ситуацией, рассказали «Клопс» в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Обошлось без пострадавших. Однако потом жителей дома ждал неприятный сюрприз.

«Кто-то из жильцов (точно неизвестно) отключил газ, чтобы избежать в случае чего ещё большего ЧП, — написала Виктория в паблике главы региона. — Пожар потушен, но мы сидим без газа. У меня на руках двухнедельный новорождённый, а мы сидим без газа, горячей воды нет.

Еду мы тоже не можем приготовить. А если бы была зима? Мы бы сидели без отопления?»

Представитель минконтроля Калининградской области ответил Виктории, что специалисты «Калининградгазификации» в тот день выезжали на место и действительно обнаружили несанкционированное перекрытие крана на общедомовом газовом счётчике. Чтобы избежать аварийной ситуации, газоснабжение приостановили.

Технической возможности отключить отдельную квартиру нет, поэтому лишились ресурса люди по всему стояку. «В любом случае, все заинтересованы в обеспечении безопасности, — считают в минконтроля.

Газ — это всё же источник повышенной опасности».

Как пояснили «Клопс» в управляющей компании «Балтийский дом», которая обслуживает пятиэтажку, 2 июня поступило требование от «Калининградгазификации» предоставить акты обследования дымовых и вентиляционных каналов. В тот же день хозяев квартир предупредили, что будет организована проверка.

Обследование жилых помещений назначили на 4 число. «Дата выбрана с учётом максимального присутствия собственников в доме», — отметили в УК.

По результатам проверки «Балтийский дом» передаст нужные документы в «Калининградгазификацию», дождётся положительного заключения — и газоснабжение будет восстановлено.